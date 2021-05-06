Adana’da okula giren 3 hırsızı, müdür yakalattı

Okul müdürü, görev yaptığı lisenin güvenlik kameralarını incelediği sırada içeride 3 şüpheli olduğu fark edip durumu polise bildirdi. Okulun etrafını saran polis, 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir okulun önüne gelen 3 şüpheli, demir parmaklıklarını keserek içeriye hırsızlığa girdi.

Okulun müdürü, güvenlik kamerasından durumu fark etmesi üzerine olayı polise bildirdi.

KAÇACAK YERLERİ KALMADI

Hırsızlık Şube, Yüreğir Devriye Ekipleri ve Bekçiler okulun çevresini ablukaya alarak şüphelilere kaçacak yer bırakmadı.

Polis, okulun içinde yaptığı arama çalışmasında, saklanan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

“BEN GİRMEDİM”

Yakalanan şüphelilerden birisi gazetecilerin neden içeri girdiniz sorusuna, ”Beni gasbettiler, bıçakla kovaladılar, ben girmedim.” diyerek kendisini savundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.