Adana'da öldürdükleri kişiyi ihbar ettiler, olay yerine gelince yakalandılar Adana'da bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen iki kişi, cinayeti işledikten sonra ihbarda bulunup olay yerine gelince yakalandı.

İHA

16 Mart günü saat 02.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde, Selahattin Ayan'ın (34) kaldığı eve, arkadaşları Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç. (31) geldi. Bir süre sonra Selahattin Ayan kendine ait ruhsatsız tabanca ile göğsünden vuruldu. Ayan’ın vurulmasının ardından Hıdır Ü. ve Şükrü Ç. tabancayı alarak evden uzaklaştı.

Vurulduğunu ihbar ettiler, sakladıkları silah araçlarından çıktı

Hıdır Ü. ve Şükrü Ç, polisi arayarak arkadaşlarını evde vurulmuş olarak bulduklarını söyledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine tekrar gelen Hıdır Ü. ve Şükrü Ç.’nin geldikleri aracı arayan polis, olayda kullanıldığı düşünülen tabancayı buldu.

"Öldüğünü görünce panikledik, polisi aradık, silahı otomobile götürdük"

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin her ikisi de emniyetteki ifadelerinde "Odaya girdiğimizde yerde yüzüstü yatıyordu. Çevirdiğimizde kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık. Tabancayı da otomobile götürdük." dedi.

Ölen arkadaşları da suç makinesi

Hayatını kaybeden Selahattin Ayan’ın, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, adam yaralama gibi suçlardan 19 suç kaydı, arkadaşları Hıdır Ü.’nün hırsızlık, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan 13 kaydı ve Şükrü Ç.’nin ise aynı suçlardan 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)