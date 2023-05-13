Adana’da ölüm teğet geçti Bir gencin kafasından merminin teğet geçtiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kız meselesi yüzünden olduğu iddia edilen olay sonrası başlatılan incelemede saldırganın kimliği de tespit edildi.

İHA Dehşete düşüren görüntüler, Adana’da kayda alındı… 21 yaşındaki Mehmet Yönel, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda bekliyordu. Bu sırada çevreden biri, silahla ateş açtı. Teğet geçti Açılan ateş sonucu bir mermi Yönel’in kafasını sıyırıp geçti. Kafasını tutarak yere düşen Yönel için hemen 112’den destek istendi. Gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç, sağlık durumunun iyiye doğru gitmesinin ardından taburcu edildi. Saldırgan aranıyor Polis de, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin S.D. olduğunu tespit etti. Olayın kız meselesi yüzünden yaşandığı ileri sürülürken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.