Evinin önünde oynarken kaçırılan 5 yaşındaki otizimli Cihan Acil’in kaçırılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kurtarılan çocuğun, çocukları olmayan bir çift tarafından kaçırıldığı belirlendi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, 5 yaşındaki otizmli Cihan Acil evinin önünde oynarken yanına yabancı bir kadın geldi.

Kadın, çocuğu elinden tutup götürdü.

O anlar, sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocukları eve gelmeyince endişelenen aile, durumu polise haber verdi.

Çocuğun götürüldüğü eve baskın yapıldı

İHA’nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından bir kadın ve erkeğin çocuğu kaçırdığını, Karataş ilçesine bağlı Yeşilköy’e götürdüğünü belirledi.

Polis, jandarma ile irtibata geçerek çocuğun bulunduğu adresi verdi. Jandarma eve baskın yaparak çocuğu kurtardı.

Çocukları olmadığı için kaçırdıkları belirlendi

Salih İ. ve İlknur Y.'nin resmi nikah olmadan birlikte yaşadığı, çocukları olmadığı için Cihan’ı kaçırdığı belirlendi. Küçük çocuk, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra aileye teslim edildi. Zanlılar ise gözaltına alındı.

Adana’da otizmli çocuğun kaçırılma anları kamerada VİDEO



“Saatler ilerleyince cenazesini aramaya başladık”

Anne Emine Acil, “Oğlum eve dönmeyince polise haber verip aramaya başladık. Ona bir şey olmuş diye çok korktum. Saatler ilerleyince cenazesini aramaya başladık. Daha sonra güvenlik kamerası ortaya çıktı.





“Oğlumu çocukları olmadığı için kaçırmış”

Kaçıran çiftin aynı mahalleden bir ailenin akrabası olduğunu görünce hemen harekete geçildi. Çift oğlumu çocukları olmadığı için kaçırmış. Oğlum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum.” dedi.