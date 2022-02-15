Adana'da otomobilini satan yaşlı adama sigortadan borç çıktı

Yıllar önce 11 bin liraya sattığı otomobilin 3 gün sonra trafik kazasına karışmasıyla sigorta firmasından 605 bin liralık ceza yiyen yaşlı adam, icra davalarıyla uğraşıyor.

Adana'da 6 Nisan 2011 tarihinde otomobilini 11 bin lira karşılığında noter aracılığıyla D.N.A.’ya satan 77 yaşındaki emekli Mehmet Reşat Efeoğlu, hayatının şokunu yaşadı.

Zorunlu trafik poliçesini iptal ettirip kalan parasının iadesini alan yaşlı adama, 2018 yılının temmuz ayında Adana 4.İcra Dairesi’nden özel bir sigorta şirketinin alacaklısı olduğu ‘İlamsız Takiplerde Ödeme Emri’ başlıklı 266 bin 458 lira borç gönderildi.

SATTIĞI OTOMOBİL KAZAYA KARIŞTI

Borcu araştırmaya başlayan Efeoğlu bu kez ise D.N.A.’ya sattığı otomobilin 9 Nisan 2011’de Çukurova ilçesinde zincirleme trafik kazasına karıştığını, kazada 31 YN 324 plakalı araçta bulunan Kübra K.’nın de sakat kaldığını öğrendi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKINCA CEZA KENDİSİNE KESİLDİ

Borcun da D.N.A.’nın alkollü olması nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu 95. madde ve trafik sigortası genel şartları 4-B maddesi uyarında gönderildiğini tespit etti.

1 YIL SONRA 338 BİN LİRA DAHA CEZA GELDİ

Efeoğlu, araç satış ve trafik sigortası iptal belgesiyle birlikte avukatı aracılığıyla mahkemeye iptal davası açtı. Ancak mahkeme sürerken Efeoğlu’na 3 Nisan 2019 yılında Adana 5. İcra Dairesi’nden bu defa 338 bin 755 lira borç geldi. Bu borca da itiraz eden yaşlı adamın davaları sürüyor.

"BORÇLAR YÜZÜNDEN HASTALANDIM"

Borçlar nedeniyle hastalığa yakalandığını söyleyen Efeoğlu, "11 sene önce otomobilimi noter aracılığıyla sattım. Ardından da zorunlu trafik sigortamın iptali için acenteye başvurdum ve iptali sağladım. Aracı sattıktan 7 sene sonra hiçbir şeyden habersizken bana Adana 4.İcra Dairesi’nden 266 bin 458 lira borç gönderildi. Elimdeki belgelerle itiraz ettim." diye konuştu.

"TÜM MALLARIMI DA VERSEM KARŞILANMAZ"

Hukuken maliki olmadığı bir vasıtadan dolayı nasıl sorumlu olduğunu anlamadığını belirten Efeoğlu, "Mantıken kabul edilecek değil. Otomobili noter vasıtasıyla satmışım ve alan kişi kaza yapmış. Satın alan kişiye sigorta 15 gün hak tanıyor. Sigorta şirketi bunu bildiği halde bana neden bu davayı açıyor. Ben bu olayla ilgili sigorta firmasıyla görüşüyorum ama cevap vermiyorlar. Bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılmasını istiyorum. Bu şirketin bu davadan vazgeçmesini istiyorum. Mahkeme 4 yıldır devam ediyor. Benim mal varlığımın tamamını da versem bunu karşılayacak imkanım yok." dedi.

"KARŞI TARAF SİGRORTA YAPTIRMADIĞI İÇİN SATICI MAĞDUR DURUMDA"

Sigortacı Talip Gayir ise yasada boşluk olduğunu, sigorta firmasının da bu boşluktan dolayı dava açtığını öne sürerek "Karayolları Trafik Kanununa göre araç alım satımlarında aracı satın alan kişi satan kişinin trafik poliçesini 15 gün süreyle kullanabiliyor. Reşat Bey'in durumu da çok özel bir durum. Aracı sattıktan 3 gün sonra karşı tarafın sigorta yaptırmamasından dolayı ve alkollü olarak kaza yapması neticesiyle ciddi bir tazminat davasıyla karşı karşıya. Bununla ilgili bir yasa boşluğu var. İlgili sigorta şirketi de yasadaki boşluğu kullanarak böyle bir talepte bulunmuş. Şu an olay mahkemeye intikal etmiş durumda. Sonucu hep beraber bekliyoruz. Herkesin başına böyle bir şey gelebilir. Ancak yasalarla bu durum düzeltilebilir." ifadelerini kullandı.