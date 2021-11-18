Adana’da PKK talimatıyla orman yakan şahsın, müebbet hapsi istendi

Kentteki 5 orman yangından sorumlu olduğu tespit edilen Ali Kurttepe isimli şahıs yakalandı. Yangın talimatlarını PKK’dan aldığı tespit edilen şahsın, müebbet hapsi istendi.

Adana’nın Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde, şehit polisler için oluşturulan hatıra ormanında 24 Eylül’de bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda da 29-30 Eylül ve 3 Ekim’de de yangınlar çıkınca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kundakçılık şüphesiyle araştırma yaptı.

Ekipler, güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. 350 saatlik görüntülerden motosikletli bir şüphelinin eşkali belirlendi.

Polis, 60 personelle bölgedeki 5 tepede gece gündüz bekleyerek 4 Ekim’de, şüphelinin aynı alanda yine yangın çıkardığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, motosikletle kaçan şüpheliyi durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin, 21 yaşındaki Ali Kurttepe olduğu belirlendi.

MOTOSİKLETTEN BENZİN VE KİBRİT KUTUSU ÇIKTI

Ali Kurttepe'nin motosikletinde arama yapan polis, koltuk kısmının altındaki bagajda; 620 euro, 1.160 Türk Lirası, 7 bin Irak dinarı, 10 dolar ve Erbil’e yolcu bileti, şişe içerisinde 1,5 litre benzin ve kibrit kutusu ele geçirdi.

Bu sırada, Ali Kurttepe'nin çıkardığı yangın da 1 helikopter ve 2 arazöz kullanılarak söndürüldü.

Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı VİDEO ARŞİV



TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda Ali Kurttepe, bir süre önce ailesiyle tartıştığı için evden ayrıldığını, sokakta yaşadığını, kızgınlığı için orman yangınları çıkardığını söyledi.

24 Eylül ve 4 Ekim’deki yangınları kendisinin çıkardığını anlatan Kurttepe, diğer yangınlardan haberi olmadığını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından 7 Ekim’de adliyeye sevk edileni Kurttepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDE MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Sanık Ali Kurttepe hakkında yürütülen soruşturmanın ardından, ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma’ suçundan da müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ÖRGÜTTEN PARA ALDIĞI BELİRTİLDİ

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanık Ali Kurttepe’nin PKK mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, 24, 29 ve 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı belirtildi.

YANGIN BÖLGELERİNDE MOTOSİKLET İZİ BULUNMUŞ

İddianamede, sanığın orman yangını çıkardıktan sonra takip edilerek yakalandığı 4 Ekim'de, polisten kaçarken kullandığı motosiklette şişe içerisinde 1,5 litre benzin, üst aramasında da kibrit kutusu, bin 160 lira, 620 euro, 10 dolar ve 7 bin Irak dinarı ve Erbil'e yolcu bileti bulunduğu vurgulandı.

BÖLGEDE CEP TELEFONU BULUNDU

Çukurova ilçesi Kurttepe mevkiinde 24 Eylül’de çıkan orman yangını bölgesinde itfaiye ekiplerinin bir cep telefonu bulduğu ve bunun sanığa ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

KULLANDIĞI MOTOSİKLETİN İZİ BULUNDU

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü’nün 3 Ekim'de çıkan orman yangınına ilişkin tutanağında yer alan, ‘bölgede sanığın kullandığı motosikletin izinin bulunduğu’ bilgisine de iddianamede yer verildi.

İNTERNET GEÇMİŞİNDEN YANGIN HABERLERİ ÇIKTI

İddianamede, sanığın 25-28 Ağustos'ta Irak'ta bulunduğu ve Türkiye'ye geldikten bir gün sonra kasten orman yangını çıkardığı kaydedildi.

Sanığın üzerinde bulunan cep telefonunda, kırsaldaki PKK'lılarla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan Korek hattı olduğu bildirilen iddianamede, telefonun ‘internet geçmişi’ üzerinde yapılan incelemede de sanığın, ormanları yakmadan önce yangınlara ilişkin haberler okuduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Sanık Ali Kurttepe’nin, yangın çıkardığı ormanlık bölgelere aynı motosikletle gittiğinin kayıtlarla sabit olduğu vurgulanan iddianamede, orman muhafaza memurlarınca tutulan tutanaklarda da yangınların kasıtlı çıkarıldığının belirlendiği kaydedildi.