Adana'da polis kaçan şüpheliyi tarlada yakaladı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 10 kilometre kaçtıktan sonra aracını tarla içerisinde bırakıp saklandığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Adana’nı Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Otomobil sürücüsü İsa B., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

10 KİLOMETRE KAÇTI

Polis ve sürücü arasında yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca yaşandı.

Sürücü İsa B., Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde tarlaya girerek daha fazla polisten kaçamayacağını anlayınca aracını terk etti.

TARLADA YAKALANDI

Girdiği tarla içerisinde saklanan İsa B., Seyhan Devriye Ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Yakalanan İsa B.’nin sokağa çıkma yasağını ihlalden ve alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Alkometreyi üflemeyen İsa B’nin alkol testi olmadığı için ehliyetine el konulurken sokağa çıkma yasağından da para cezası kesildi.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.



