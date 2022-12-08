Adana'da polisinin alkolmetre üflemeyi öğrettiği şahıs 251 promil alkollü çıktı

Polis ekiplerinin kentte gerçekleştirdiği denetimlerde, uygulamaya takılan bir sürücü alkolmetreyi üflemeyince ekipler sabır sınavı verdi. Alkollü çıkan şahsın aracı bağlandı, denetimde ceza yağdı.

Yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması adına denetimler sürüyor.

Son olarak Adana'nın Kozan ilçesinde 12 noktada uygulama yapıldı.

Denetim sırasında polis ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere geçit vermedi. Ehliyet, Genel Bilgi Toplama, alkollü ve şüpheli araç üzerine yapılan uygulamada alkollü araç sürücüleri ile sabır sınavı verildi.

Ekipleri alkolmetreyle sınadı

Uygulama noktasından kaçmak isteyen sürücüler ise polislerin dikkatinden kaçamadı.

Öte yandan polis noktasında durdurulan araç sürücüsü R.G ise önce aracı kullanmadığını iddia etti. Ardından araçta bulunan arkadaşının doğruyu söylemesi ile gerçek ortaya çıkarken alkolmetreyi arkadaşının üflemesini istedi.

Polisi ikna edemeyen R.G., trafik ekiplerinin alkol kontrolünden kaçamadı.

251 promil alkollü çıktı

Dakikalarca polislere alkolmetreyi üflememek için güçlük çıkaran sürücüye trafik ekipleri sabırla üfleme dersi verdi, ardından sürücüye alkolmetreyi üfletti.

İlginç anların yaşandığı olayda sürücü 251 promil alkollü çıkarken olay yerine gelen sürücünün yakınları ile aracı otoparka çektirmemek konusunda polisle gerginlik yaşandı.

Adana polisinden alkollü sürücüye alkolmetre dersi VİDEO



Emniyete götürüldü

İHA'nın aktarımına göre; R.G’nin aracı bağlanarak otoparka çekilirken, sürücü adli işlemler için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ayrıca uygulama noktalarında ön cam filmi olan araçların can filmleri sökülürken alkollü araç sürücüleri ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ceza yağdı

276 araç sorgusu, 792 şahıs sorgusu yapılırken, 16 iş yeri, 18 park bahçe denetlendi. 12 araca 28 bin 595 TL idari para cezası uygulandı. İki araç trafikten men edildi. Araçlarda yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 72 kuru sıkı fişeği, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.