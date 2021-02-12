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    Adana’da sahte ehliyet kullanan Suriyeli yakalandı

    Trafik polisleri, sahte ehliyetle araç kullanan Suriyeliye cezai işlem uygulanırken, şüpheli ehliyeti 200 TL’ye İstanbul’dan aldığını öne sürdü.
    • DHA
    • 12.02.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 11:16
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    Adana’da sahte ehliyet kullanan Suriyeli yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda yaptıkları denetimde, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

    Ekipler, Suriye uyruklu sürücü Ali D.’nin sahte ehliyetle trafiğe çıktığını belirledi.

    İSTANBUL’DAN 200 TL’YE ALDI

    Ali D., ehliyeti İstanbul’dan 200 TL’ye aldığını öne sürdü. Polis, sürücü hakkında ehliyetsiz ve yetki belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.

    Adana’da sahte ehliyet kullanan Suriyeli yakalandı #1

    Adana’da sahte ehliyet kullanan Suriyeli yakalandı #2

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