Adana'da şelalede suya giren genç boğularak hayatını kaybetti
İHA

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesi'nde Gaziantep'ten gezmeye Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesine gelen arkadaş grubu serinlemek amacıyla suya girdi.

18 yaşındaki Yusuf Ersin Tunçay, girdiği suda bir anda kayboldu.

Ekipler sevk edildi

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan dalgıçların yaptığı çalışmada ile gencin cansız bedenine ulaştı.

Cenaze otopsiye gönderildi

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da şelalede suya giren genç boğularak hayatını kaybetti