Adana'da şelalede suya giren genç boğularak hayatını kaybetti

İHA
Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesi'nde Gaziantep'ten gezmeye Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesine gelen arkadaş grubu serinlemek amacıyla suya girdi.
18 yaşındaki Yusuf Ersin Tunçay, girdiği suda bir anda kayboldu.
Ekipler sevk edildi
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi.
Bölgeye ulaşan dalgıçların yaptığı çalışmada ile gencin cansız bedenine ulaştı.
Cenaze otopsiye gönderildi
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.