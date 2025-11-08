Adana’da semt pazarında kalabalığa rastgele ateş açtılar: 2 can kaybı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bulunan kapalı semt pazarında meydana gelen olayda iddiaya göre, yeğenler, semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını alamadı.

Bunun üzerine yeğenler, İstanbul’dan Adana’ya geldi.

KALABALIĞA RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

İsimleri öğrenilemeyen yeğenler ile dayıları arasında çıkan kavgada önce bir kişi, pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu.

Çevredekiler yaralı şahsa yardım ederken saldırganlar, yeniden olay yerine gelip kalabalığa rastgele tabancayla ateş açtı.

2 CAN KAYBI, 5 YARALI

Kurşunların havada uçuştuğu olayda, semt pazarında tablada tantuni satan ve olayla ilgisi olmayan 4 çocuk babası Talip Çelikten ve meyveci Yusuf Solmaz hayatını kaybetti.

3’ü ağır toplamda 5 kişi ise yaralandı.

ÖLENLERİN YAKINLARI FERYAT ETTİ

Saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Solmaz ve Çelikten’in cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları feryat etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.