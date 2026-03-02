Orta Doğu savaş çemberinde yeni halka: ABD ve İsrail, İran'ı vuruyor

Orta Doğu yine ateş çemberinde...

Yıllara dayanan ABD-İran husumetinde son dönemde gerginlik arttıkça arttı.

Nükleer müzakereler sonuç vermeyince, aylar önce İsrail ile yaşanan 12 gün savaşının da devamı niteliğinde yeni bir savaş ortaya çıktı.

Orta Doğu'da yıllara dayanan çatışmalardan farklı olarak İran'ın Körfez çevresindeki ABD üslerine misilleme düzenlemesiyle adeta bölge ateş çemberine döndü.

İran'ın başkenti Tahran'daki patlamalara karşılık BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün, Bahreyn'e de füzeler düştü.

COĞRAFYA YİNE YANGIN YERİ

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken o meşhur 'Coğrafya kaderdir' sözü yine akıllara geldi.

Türkiye, bu coğrafyanın ortasında 100 yılı aşkın süredir bir Osmanlı bakiyesi olarak huzur içinde yaşarken etrafında biri biterken öteki başlayan savaşlara şahitlik ediyor.

TÜRKİYE'NİN ETRAFI ATEŞ ÇEMBERİ

Yaklaşık son 30 yıllık süreçte ise bu çatışmalar art arda geliyor.

Bu savaşla birlikte 1998-2026 yılları arasında Türkiye'nin çevresinde tam 18 savaş çıktı.

30 YILDA YAŞANAN SAVAŞLAR

İşte 'Coğrafya kaderdir' sözünü doğrulayan o tabloyu oluşturan savaşlar ve yılları:

Kosova Savaşı (1998)

Körfez Savaşı (1991)

Afganistan Savaşı (1991-2021)

Rusya-Çeçen Savaşı (1994-2009)

ABD- Irak Savaşı (2003-2011)

İsrail-Lübnan Savaşı (2006)

Abazya Savaşı (2008)

Gazze Savaşı (2009-...)

Bosna Savaşı (1992-1995)

Suriye'de iç savaş (2011-2025)

Libya'da iç savaş (2011-2020)

Mısır darbesi (2013)

Donbass Savaşı (2014)

Rusya-Ukrayna Savaşı (2022-...)

İran-İsrail Savaşı (2025-...)

Hindistan-Pakistan Savaşı (2025)

Pakistan-Afganistan(2026-....)

İran- İsrail/ABD Savaşı (2026-...)