Netanyahu Almanya'da, eşi ve oğlu Miami'de

İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının hemen ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun resmi uçağı “Wing of Zion” Almanya’da kalmaya devam ediyor. Uçuş takip verilerine göre, uçak saldırıların yapıldığı gün Birüssebi’den havalanıp akşam saatlerinde Berlin’e iniş yaptı.

SALDIRI SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Uçuş takip sitesi Flight Tracker verilerine göre, Netanyahu’nun uçağı, yerel saatle 08.21’de Birüssebi kentindeki hava üssünden kalktı ve akşam saat 21.29’da Berlin’e indi. İsrail hükümeti yetkilileri, uçağın yurt dışına çıkarılmasının güvenlik risklerini minimize etmek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

GEÇMİŞTE DE BENZER ÖNLEM ALINMIŞTI

İsrail’in İran’a geçen yıl haziran ayında düzenlediği saldırılar sırasında da “Wing of Zion” yurt dışına taşınmıştı. Netanyahu’nun ABD Başkanı ile görüşmek üzere seyahate çıktığı dönemde eşi ve oğlu, Miami’de güvenli bir şekilde bırakılmıştı.

İSRAİLLİLER SIĞINAKTA, OĞLU VE EŞİ MIAMI'DE

Bazı Amerikan sosyal medya hesapları, İsrail’de sığınaklarda bekleyen vatandaşlara şu mesajı iletti:

“Endişeli olabilirsiniz; sizi hızlıca rahatlatayım: Netanyahu’nun oğlu ve eşi Miami’de güvende. Kahvaltıya hazırlanıyorlar.”