Donald Trump: İran'da yönetimi vermek için belirlediğimiz adaylar da öldü

İran hedefte...

ABD ile süren nükleer müzakerelerden sonuç çıkmayınca İsrail-ABD saldırıları ile Tahran başta olmak üzere birçok hedef vuruldu.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

SALDIRILAR 4-5 HAFTA OLARAK PLANLANDI

Karşılıklı saldırılar devam ederken art arda açıklamalar da gerilimi artırıyor.

Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son kamuoyu açıklamasında, saldırıların 4-5 hafta olarak planlandığını belirtti.

ABC News'in Washington baş muhabiri Jonathan Karl da Donald Trump'ın kendisine özel açıklamalar yaptığını duyurarak X hesabından paylaşımda bulundu.

"YÖNETİMİ DEVRETMEK İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ İSİMLER DE ÖLDÜ"

Karl, ABD'nin İran'ın yönetimini devralabilecek olası adayları belirlediğini, ancak bunların ilk saldırıda öldürüldüğünü söylediğini aktardı.

Karl, Trump'ın kendisine şunları söylediğini belirtti:

"Saldırı o kadar başarılıydı ki adayların çoğunu saf dışı bıraktı… Düşündüğümüz hiç kimse olmayacak çünkü hepsi öldü. İkinci veya üçüncü olan da öldü."