Evlerinin damında silah imalatı, tamiri ve satışı yaptıkları tespit edilen ve polisi görünce silahları damdan atmaya çalışan şüpheliler, koleksiyoner olduklarını, satış yapmadıklarını öne sürdü.

Adana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bir adreste silah yapıldığı ve organize suç örgütlerine satıldığı bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine adrese yaptığı baskında zanlıları damda silah yaparken yakaladı.

Yapılan aramada çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SİLAHLARI DAMDAN AŞAĞI ATMAYA ÇALIŞTILAR

Polisin geldiğini gören şüpheliler, damda bulunan silah ve malzemeleri aşağı atmaya çalıştı.

Polis, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Silah imalathanesine dönüştürülen adres ve G.K.’nin evinde yapılan aramalarda, 22 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, namlu açmada kullanılan makine, 37 namlu ucu, 20 icra yayı, çok sayıda şarjör ve mermi ile silah yapımında kullanılan malzeme gele geçirildi.

KOLEKSİYONER OLDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.D. ile Y.D.’nin, ifadelerinde, koleksiyoner oldukları için bu kadar silahları olduğunu, söz konusu silahları satmadıklarını öne sürdükleri öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., Y.D. ile G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





























