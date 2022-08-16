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Adana'da silahı temizlerken kendini vurdu
Temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulan Doğukan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 16.08.2022 - 22:31
- Güncelleme : 16.08.2022 - 22:32
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde 18 yaşındaki Doğukan Yıldız, ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancayı temizlemeye başladı.
Doğukan Yıldız, silahın kazara ateş alması sonucu başına isabet eden kurşunla yaralandı.
Ağır yaralı Yıldız, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğukan Yıldız yaşamını yitirdi
Ameliyata alınan 18 yaşındaki genç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Yıldız'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
DHA'nın haberine göre; polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.