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    Adana'da silahı temizlerken kendini vurdu

    Temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulan Doğukan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 16.08.2022 - 22:31
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 22:32
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    Adana'da silahı temizlerken kendini vurdu

    Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde 18 yaşındaki Doğukan Yıldız, ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancayı temizlemeye başladı.

    Doğukan Yıldız, silahın kazara ateş alması sonucu başına isabet eden kurşunla yaralandı.

    Ağır yaralı Yıldız, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Doğukan Yıldız yaşamını yitirdi

    Ameliyata alınan 18 yaşındaki genç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Yıldız'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

    DHA'nın haberine göre; polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da silahı temizlerken kendini vurdu #1

    Adana da silahı temizlerken kendini vurdu #2


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