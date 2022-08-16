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Adana'da silahı temizlerken kendini vurdu

Adana'da silahı temizlerken kendini vurdu

Temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulan Doğukan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.