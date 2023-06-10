Adana'da sulama kanalına itilen gencin cansız bedeni çıkarıldı
DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşanan olayda, 18 yaşlarındaki bir erkeğin, tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiğini gören vatandaşlar, yardıma koştu.

Çevredekiler akıntıya kapılan genci kurtarmaya çalışırken, şüpheli ise kaçtı.

Tüm çabalar sonuçsuz kaldı, akıntıya kapılan genç bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Akşam, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Vatandaşlar haber verdi

Sabah sulama kanalının yakınından geçen vatandaşlar, suda ceset görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, kanalda demire takılan cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

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Üstünden kimlik çıkmadı

Görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda cesedin, dün sulama kanalına itilen gence ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Genci kanala iten şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüren polis ekipleri, güvelik kameralarını incelemeye aldı.

Sulama kanalına itildiği iddia edilen gencin cesedi bulundu #3
Sulama kanalına itildiği iddia edilen gencin cesedi bulundu #1