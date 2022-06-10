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    Adana'da tabancayla oynayan çocuk, kuzenini vurdu

    Aile üyelerine ait tabancasıyla şakalaşan iki kuzenden biri, diğerini vurdu. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşam mücadelesi veriyor.
    • 10.06.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 10:25
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    Adana'da tabancayla oynayan çocuk, kuzenini vurdu

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde oturan 16 yaşlarındaki iki kuzen, silahla şakalaşmaya başladı.

    Silahı B.K.’den alan S.Ö., şarjörün dolu olduğunu bilmeden kuzenine doğrulttu.

    Göğsüne kurşun isabet etti

    Silah, S.Ö.'nin tetiğe basmasıyla bir anda ateş aldı ve yanlışlıkla B.K.'yi vurdu.

    Hayati tehlikesi var

    İhbar üzerine B.K.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve yardım istedi.  Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan ve burada ameliyata alınan B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Kuzeni gözaltında

    DHA'nın haberine göre; yakınlarıyla birlikte hastaneye gelen S.Ö., polis ekiplerine teslim oldu. S.Ö., ifadesinin alınması için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Adana da tabancayla oynayan çocuk, kuzenini vurdu #1


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