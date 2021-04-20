Adana'da taksiciye yolcunun sevgilisi saldırdı

Adana’da bir kişi kız arkadaşını aracına aldığı gerekçesiyle taksiciyi kardeşiyle birlikte bıçaklayıp yüzüne tiner döktü.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana gelen olayda, taksicilik yapan Erhan Sarıkaya’nın yanına gelen iki kişi onu bıçaklayıp yüzüne de tiner dökerek kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Taksicinin tiner döküldüğünü söylediği yüzü şişti. Bacağından da bıçaklanan taksi şoförü olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"SEVGİLİMİ NEDEN TAKSİNE ALDIN"

Taksicinin alınan ifadesinde bir gün önce bir kadını aracına aldığını olay günü de yanına gelen iki kardeşten birinin “Sevgilimi neden taksine aldın” diyerek kavga çıkartıp bıçaklayıp yüzüne tiner döktüğünü söylediği öğrenildi.

Polis olaydan sonra zanlıları yakaladı.

Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı VİDEO