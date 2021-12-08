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Adana’da tarihi eser operasyonu: 690 obje ele geçirildi

Adana’da tarihi eser operasyonu: 690 obje ele geçirildi

Seyhan ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, Roma ve Hitit dönemlerine ait olduğu belirtilen 250 sikke, 420 heykelcik ve obje, 20 insan ve hayvan figürlü heykel ele geçirildi.