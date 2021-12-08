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    Adana’da tarihi eser operasyonu: 690 obje ele geçirildi

    Seyhan ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, Roma ve Hitit dönemlerine ait olduğu belirtilen 250 sikke, 420 heykelcik ve obje, 20 insan ve hayvan figürlü heykel ele geçirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.12.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 12:20
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    Adana’da tarihi eser operasyonu: 690 obje ele geçirildi

    Adana’da, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor…

    Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Evde yapılan aramada Roma dönemine ait 250 sikke, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen hayvan ve insan figürlü 20 heykel, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 420 heykelcik ve objeler, tarih eserleri temizlemede kullanılan 167 aparat ele geçirildi.

    Adana’da tarihi eser operasyonu: 690 obje ele geçirildi VİDEO

    SERBEST BIRAKILDI

    Olayla ilgili Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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