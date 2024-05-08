Manisa'da eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendi: Hesabı sahte dolarla ödedi Bir şahsın kentte bulunan 3 eğlence merkezine giderek hesabı sahte dolarla ödemesi sonucunda harekete geçen polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit edip yakalayarak gözaltına aldı.

İHA

Manisa'da dolandırıcı şahsın hedefi eğlence mekanları oldu.

Salihli ilçesinde 3 farklı eğlence mekanında kimliği belirsiz bir şahıs, alınan hizmet karşılığında sahte dolarla ödeme yaptı.

Durumu fark eden işletme çalışanları durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Kimliği tespit edildi

Bunun üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Takip Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin O.M.K. (33) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alındı

O.M.K. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan aramada şahsın üzerinden 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)