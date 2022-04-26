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    Adana'da tutuklanan şahıs, ablasının kendisini ihbar ettiğini söyledi

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda tutuklanan şahıs, ablasının canı sıkıldığında kendinisi ihbar ederek cezaevine gönderttiğini iddia etti.
    • DHA
    • 26.04.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:15
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    Adana'da tutuklanan şahıs, ablasının kendisini ihbar ettiğini söyledi

    Adana'da Narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Seyhan ilçesinde düzenlediği bir operasyon kapsamında, çeşitli mekanlarda uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi.

    Alınan ihbarlar doğrultusunda 4 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

    4 kişi gözaltına alındı

    Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda Mehmet (33) ile eşi Çiçek (24) Aycan, Ahmet Adıgüzel ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

    7 gram metamfetamin bulundu

    Aycan çiftinin evinde yapılan aramalarda 91 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Adıgüzel’in evinde ise 39 pakette satışa hazır 7 gram metamfetamin bulundu.

    Adana'da tutuklanan şahıs, ablasının kendisini ihbar ettiğini söyledi ViDEO

    1 ay önce tahliye edildi

    Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden Adıgüzel’in, geçen yıl da uyuşturucu madde satarken yakalanıp, tutuklandığı, 1 ay önce de cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

    "Böyle aile olmaz olsun"

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ahmet Adıgüzel, kendisini görüntüleyen gazetecilere, uyuşturucu maddeleri evine ablasının getirdiğini ve polise ihbar ettiğini öne sürerek, “Böyle aile olmaz olsun. Bir ablam var, beni tüm memlekete reklam yaptı. Canı sıkılınca beni cezaevine gönderiyor. Daha çıkalı 1 ay oldu. İyiliğimi istiyormuş. Kötülük yapıyor, haberi yok.” diye konuştu.

    Tutuklandı

    Mehmet ile eşi Çiçek Aycan ve Ahmet Adıgüzel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da tutuklanan şahıs, ablasının kendisini ihbar ettiğini söyledi #1

    Adana da tutuklanan şahıs, ablasının kendisini ihbar ettiğini söyledi #2

    Adana da tutuklanan şahıs, ablasının kendisini ihbar ettiğini söyledi #3

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    Adana da tutuklanan şahıs, ablasının kendisini ihbar ettiğini söyledi #5


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