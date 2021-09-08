Boğulmalara karşı uyarı yapan polisin, oğullarını sulama kanalında kaybeden ailelerle karşılaşması yürekleri sızlattı. Bir aile üyesi, 12 yaşındaki kardeşi ve 4 yaşındaki yeğeninin ölümünü anlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışma yürüttü.

Ekipler, sıcakların başlamasından bu yana Adana genelinde yaklaşık 25 kişinin boğulmasından dolayı çocukların ölmemesi için harekete geçti.

Polis özellikle sulama kanalına yakın mahallelerde ev ev gezerek vatandaşları uyarıp broşür dağıttı.

ÇOCUKLARIN KANALDAN UZAK TUTULMASI İÇİN UYARI YAPILDI

Polis, ailelere çocuklarının evden ayrıldıktan sonra uzun süre gelmemesi halinde mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca çocukların kanallardan uzak tutulması gerektiğini ve her yıl onlarca çocuğun öldüğünü söyledi.

KARDEŞİNİ VE YEĞENİNİ, SULAMA KANALINDA KAYBETTİ

Polis ev ev gezerek uyarı yaparken Mustafa Kılıç’ın (56) evine geldi. Polis, Kılıç’a varsa çocuklarını sulama kanalına göndermemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Kılıç, sulama kanalında 1993 yılında 12 yaşındaki kardeşi Barış ve 1996 yılında 4 yaşındaki yeğeni Sedat Kılıç’ın boğulduğunu belirtti.

"BİR ANLIK DALGINLIĞIMIZ HALA CİĞERİMİZİ YAKIYOR"

4 yaşındaki Sedat Kılıç’ın annesi de evde bulunurken polisin boğulmalara karşı uyarı yaptığını öğrenince 25 yıllık evlat acısı yüreğini tekrar yaktı. Mustafa Kılıç polislere, “İki can üst üste verdik sulama kanalına, bir kardeşimi kaybettim, bir de ağabeyimin oğlunu kaybettim. Burası kanal boyu kurbanlık pazarı kurulduğunda bir anlık dalgınlıkta ağabeyimin oğlu 4 yaşında suyun akıntısına kapıldı, kimse farkına varmadı. Çocuklarınızı bir yere gönderirken gözünüzün üzerinde olsun bizim bir anlık dalgınlığımız hala ciğerimizi yakıyor.” dedi.

Adana'da uyarı yapan polis, kanalda oğlunu kaybeden aileyle karşılaştı VİDEO





EV EV GEZEREK UYARDILAR

Anne Zeliha Kılıç ise “Çocuklara sahip çıksınlar hiçbir yere göndermesinler.” diyerek gözyaşlarına boğularak daha fazla konuşamadı.

Polis ev ev gezerek vatandaşları uyarmaya devam etti.