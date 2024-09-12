Yüreğir'de paniğe sebep olan ev yangının sebebi 'uyuşturucu parası' çıktı.
Yüreğir'de yaşayan Halime Ç., kendisinden uyuşturucu parası isteyen oğlu Halil Ç. ile kavga etti.
PARA VERMEYEN ANNESİNİ TÜFEKLE TEHDİT ETTİ
Yoksunluk krizine giren bağımlı Halil Ç., annesinin para vermeyi reddetmesi üzerine öfkelenerek pompalı tüfekle evin içinde rastgele ateş edip, tehditler savurdu.
Halil Ç., daha sonra evdeki battaniyeleri ateşe verip, kaçtı.
Alevler kısa sürede evi sararken, evdeki anne Halime Ç. ile kızları Hülya Ç. (30) ve K.Ç., kendilerini dışarı attı.
"MADDE KULLANIYOR, ANNEMDEN PARA İSTEMİŞ"
İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Eşyaları kullanılamaz hale gelen Hülya Ç., "Bundan 4 gün önce annemin evine taşınmıştım. Çocuklarımı okula götürdükten sonra eve döndüğümde annemle kavga edip, evi yakmış. Madde kullanıyor, para istemiş. Çocuklarım evin halini görünce psikolojisi bozulacak" diye konuştu.
6 AY ÖNCE DE KIZ KARDEŞİNİ SİLAHLA YARALADIĞI ÖĞRENİLDİ
Bu arada Halil Ç.'nin şubat ayında kız kardeşi K.Ç.'yi ayağından tabancayla vurduğu, denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirtildi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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