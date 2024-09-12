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Adana'da uyuşturucu parası vermeyen annesiyle tartıştı: Evi yaktı

Adana'da uyuşturucu parası vermeyen annesiyle tartıştı: Evi yaktı Yüreğir'de kendisine uyuşturucu parası vermeyen annesiyle kavga eden şüpheli evi ateşe verdi. Yangın sonrası evden kaçan şüphelinin 6 ay önce de tabanca ile kız kardeşini yaraladığı ortaya çıktı.