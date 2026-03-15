Ter Stegen, başkanlık seçiminde oy kullanamadı

Devre arası transfer döneminde İspanyol devi Barcelona'dan LaLiga ekibi Girona'ya kiralanan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen, kulüpte gerçekleştirilen seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Ancak deneyimli kaleci, Joan Laporta ve Victor Font'un yarıştığı seçimde beklenmedik bir durumla karşılaştı.

OY KULLANAMADI

Seçim merkezine giderek oy kullanmak isteyen ter Stegen'in isminin seçmen listesinde yer almadığı ortaya çıktı.

Bu durum üzerine Alman file bekçisi oy kullanma hakkını kullanamadı.

Yaşanan karışıklığın ardından ter Stegen'in seçim merkezinden oy kullanamadan ayrıldığı öğrenildi.

Olay kısa sürede futbol gündeminde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

12 YIL BARCELONA'DA OYNADI

2014-2026 yılları arasında Barcelona'nın kalesini koruyan 33 yaşındaki Alman eldiven, 423 maça çıktı.

7 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmalarda 416 gol yerken, 176 maçta kalesini gole kapattı.