Adana'da yolcu otobüsünün bagajında 1,4 ton içyağı ele geçirildi
AA

Bursa'dan yola çıkan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, mola için Adana-Pozantı kara yolundaki dinlenme tesisinde durdu.

Yolcuların aracın bagajından kötü koku geldiği ihbarı üzerine tesise, polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İÇYAĞI BULUNDU

Ekiplerin incelemesinde bagajdaki çuvallarda bin 400 kilogram küçükbaş içyağı bulundu.

İMHA EDİLDİLER

Kontrolün ardından söz konusu yağlar imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor