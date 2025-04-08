Adana'da yolcu otobüsünün bagajında 1,4 ton içyağı ele geçirildi

AA
Bursa'dan yola çıkan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, mola için Adana-Pozantı kara yolundaki dinlenme tesisinde durdu.
Yolcuların aracın bagajından kötü koku geldiği ihbarı üzerine tesise, polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İÇYAĞI BULUNDU
Ekiplerin incelemesinde bagajdaki çuvallarda bin 400 kilogram küçükbaş içyağı bulundu.
İMHA EDİLDİLER
Kontrolün ardından söz konusu yağlar imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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