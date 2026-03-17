Orkun Kökçü, Süper Lig'in tüm istatistiklerinde zirveye yerleşti

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği deplasmanında da attığı harika frikik golüyle adından söz ettirmeyi başardı.

Sezonun ilk devresi biterken sadece iki asisti bulunan ve skor katkısı nedeniyle eleştirilen siyah- beyazlıların kaptanı, 2026 yılına girilmesiyle birlikte hem şanssızlığını kırdı hem de karnesini 5 gol-5 asiste yükseltti.

LİGDE EN YÜKSEK PUANA ULAŞAN OYUNCU OLDU

Ancak istatistikler, Orkun gol atsa da atmasa da hep maçların en etkili ismi olduğunu, önemli verilerde ligin zirvesine ambargo koyduğunu gösteriyor.

Sofascore'un futbolcu reytinglerine göre Orkun Kökçü, 7.53 ile Süper Lig’in en yüksek ortalama puanına ulaşan orta sahası durumunda.

EN FAZLA ŞUT ÇEKEN, EN FAZLA PAS VEREN...

2026’daki lig maçlarında reytingi 7.7’nin altına düşmeyen Orkun; gol, gol beklentisi, asist beklentisi, yaratılan büyük şans ve şut gibi pek çok önemli veride, takımı puantajda geride olmasına rağmen ligin zirvesindeki orta saha durumunda.

Milli yıldız, ligdeki tüm futbolcular arasında ise 67 ile en fazla şut çeken, 68 ile de en fazla şut pası veren isim olarak dikkat çekiyor.