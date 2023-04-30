Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı
DHA

Adana'da Ceyhan- Mercimek Yolu, hayvan pazarı yakınlarında İbrahim A. idaresindeki 01 AOK 566 plakalı otomobil, İmamoğlu yol ayrımında karşı yönden gelen Halil O. idaresindeki 34 AAR 623 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yol kenarına savrulurken, araçlardan biri aynı güzergahta seyir halindeki Bilal A.’nın kullandığı 34 CUP 437 plakalı araca çarptı.

11 kişi yaralandı

Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Yol tekrar trafiğe açıldı

nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı #2
Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı #3