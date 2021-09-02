Adana'daki çalışan, iş yerinden 1 milyon değerinde malzeme çaldı

Çalıştığı tarım işletmesinden 1 milyon lira değerinde sulama sistemi malzemesini 5 kişiyle birlikte çalan Onur Hakan B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi’nde tarım işletmesi sahibi S.B.'den bir müşterisi, alışveriş için damlama sulama sitemi almak istedi.

S.B., gittiği depoda yaklaşık 1 milyon TL değerinde sulama borusu, vana ve fıskiyelerin yerinde olmadığını fark etti.

Depo sorumlusu olarak çalışan 42 yaşındaki Onur Hakan B.’den şüphelenen S.B., polise giderek şikayetçi oldu.

ÇALIŞAN, EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu sırada yıllık izinde olan Onur Hakan B.’yi evinde gözaltına aldı.

4 AY BOYUNCA HIRSIZLIK YAPTI

Emniyete götürülen Onur Hakan B. ifadesinde suçunu kabul etti, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Ruhi Ş. (35) ile birlikte plan yaptığını ve yaklaşık 4 aydır sulama sistemi malzemelerini sattıklarını söyledi.

Ayrıca Onur Hakan B., Erman Ş. (39) ve Kadir A.’nın (32) bulduğu müşterilere malzemeleri Rıdvan O. (38) ve Serhan Ş. (31) yardımıyla taşıyıp, sattıklarını öne sürdü.

GİZLİ SATILAN SULAMA SİSTEMLERİNE EL KONULDU

Polis bu bilgiler doğrultusunda ismi geçen şüphelileri de yakalayıp, emniyete götürdü. Onur Hakan B.’nin, malzemeleri sattığını iddia ettiği adreslerde bulunan sulama sistemi ürünlerine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Erman Ş. ile Rıdvan O. suçlamayı kabul etmezken, Kadir A. ise malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, pazarlama konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Serhan Ş.’nin ise Rıdvan O.’nun taşıma işi olduğunu söylediğini, bu nedenle çalıntı olduğunu bilmediği malzemeleri istenen yerlere götürdüğünü iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen sulama sistemi malzemeleri S.B.’ye teslim edildi.









