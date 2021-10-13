Adana’daki kanalda cansız bedeni bulunan çocuğun öldürüldüğü ortaya çıktı

Sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun katili, komşunun 19 yaşındaki oğlu çıktı. Katil zanlısının vicdan azabı çekerek, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

9 yaşındaki Berat Coşan Göl, oturdukları Adana’nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki apartmanda üst kat komşuları olan 19 yaşındaki Anıl Songürer ile birlikte sulama kanalı kenarına gitti.

Suya giren Göl, bir süre sonra kayboldu.

SU ALTI EKİPLERİ BERAT’I ARADI

Korkan Anıl Songürer ise durumu hemen polise bildirdi. Songürer, olay yerine gelen polise Göl’ün sulama kanalına girip daha sonrada kaybolduğunu söyledi.

Bunun üzerine olay yerine çağrılan su altı ekipleri, kanalda arama başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Arama kurtarma çalışmalarına Anıl Songürer de katıldı ve olay yerindeki polislere, “Anıl abi beni kurtar diye bağırdı, ben de yardım çağırmaya koştum.” diye bilgi verdi.

Songürer bir süre sonra evine döndü.

POLİS KUCAĞINDA TAŞIDI

Saat 22:00 sıralarında Berat Coşan Göl’ün cansız bedeni, sulama kanalında bulundu.

Göl’ün küçük bedenini polisin kucağında taşıması ise yürekleri yaktı.

2 yıl önce eşinden boşanarak annesinin evine yerleşen ve evladının öldüğünü öğrenen anne Songül Kılıç ise acı haberle birlikte fenalık geçirdi.

SERBEST KALDI, BAŞSAĞLIĞINA GİTTİ

Berat Coşan Göl’ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görgü tanığı olarak ifadesine başvurulan Anıl Songürer de küçük çocuğun suya girdiğini, ölümünden haberinin olmadığını belirttikten sonra serbest kaldı.

Daha sonra Anıl Songürer, ailesiyle birlikte Songül Kılıç’a taziye ziyaretinde bulundu ve anneye başsağlığı diledi.

ANNE ŞÜPHELENDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Aradan geçen kısa zamanın ardından anne Kılıç, oğlunun kendisinden habersiz sulama kanalına gitmeyeceğini, kanala girmeyeceğini düşünerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Polis, geriye dönük güvenlik kamerası incelemeye başladı.

Adana’daki kanalda cansız bedeni bulunan çocuğun öldürüldüğü ortaya çıktı VİDEO



ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

Göl’ün son olarak Songürer ile birlikte kanala doğru gittiğini tespit eden polis, komşu çocuğunu gözaltına alarak, ifadesine başvurdu.

Songürer, önce inkar etse de polise cinayeti itiraf etti.

Songürer, “Annesi ve anneannesiyle birlikte oturan Berat Coşan Göl ile bir arkadaşlığım yoktur. Berat, taşındığımız günden beri beni gördüğünde küfrederdi. Olay günü apartmanın bahçesine dikerek yetiştirdiğim biberleri sanki kendisi yetiştirmiş gibi kopartarak yedi. Çok sinirlendim ama kendisine bir şey demedim. Bu esnada kanal kenarına nane toplamaya gidecektim. Kendisine ‘Sen de gelecek misin?’ diye sordum. Oda bana ‘Kanala da gireceğiz o zaman’ dedi. Daha sonra Berat’la kanal kenarına gittik. Berat, üzerini çıkarmadan akan suya girdi. Elleriyle betonu tutuyordu. Başı ve elleri hariç vücudunun tamamı suyun içerisindeydi.” dedi.

“BERAT’I ÖLDÜRMEK İÇİN DAVET ETMEDİM”

Anıl Songürer, şöyle devam etti:

“Ben suya girmediğim için bana laf attı, ben de sinirlendim. Berat’ın elleriyle betona tuttuğu yere gidip çömeldim. Her iki elimle Berat’ın ellerine dokunarak, betonu bırakmasını sağladım. Berat, bir müddet suyun üzerinde çırpındı. Çırpınırken ‘Anıl ağabey beni kurtar’ diye bağırdı. Panikledim. Çocuk çırpınarak, suya gömüldü. Korktum ve yardım çağırdım. Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldım. İlk ifademde gerçekte hiç olmayan ‘Kaan’ adında birisini uydurdum. Berat’ın yüzme bilmediğini biliyordum. Ben yüzme biliyorum ama kanalda hiç yüzmedim. Berat’ın ölümüne sebep olduğum için pişmanlık yaşamaya başladım. Vicdan azabı çektiğim için itirafta bulundum. Berat’ın bana küfretmesi sinirlerimi bozuyordu. O gün bana hakaret edince, eline dokunup betonu bırakmasını sağladım. Berat’ı öldürmek için davet etmedim. Hakaret etmeseydi yüzüp, nane topladıktan sonra eve dönecektik.”

Anıl Songürer, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

“BEN OĞLUMU BABASIZ BÜYÜTÜYORDUM”

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan acılı anne Songül Kılıç, “Olaydan 4 gün sonra kendime geldiğimde içimde bir kuşku oluştu. Karakola gidip, şikayetçi oldum. Oğlum bahçede oynarken, alıp götürmüş. Demiş ki ‘gel seni sulama kanalına götüreyim ve orada kafanı soğuk suya gömeyim’. Daha sonra bunlar evi terk edip gittiler. Oğlumu onun öldürdüğü ortaya çıktı. Geçen gün bana karakoldan telefon geldi, oğlumun katili Anıl’mış. Oğlumu suyun içerisine katmış ve ellerini bıraktırmış. Oğlum bağırmış ‘Anıl abi beni kurtar’ diye ama kurtarmamış. Bir insan hayvana bile merhametliyken, bunu bir nasıl insana yapmış? İfadesinde ‘Berat bana küfretti onun için sulama kanalına götürüp bıraktım’ demiş. 3 aydır ben zaten ölüyüm. Berat benim her şeyimdi. Ben oğlumu babasız büyütüyordum zaten. Babası oğlumu bırakıp gittiğinde 7 yaşındaydı. Oğlumun mevlidine gelip, utanmadan başsağlığı dilediler. Babasıyla gelip başköşede otururdular daha sonra kendisi, annesi ve babası gelip başın sağ olsun dediler. Bana bu dünyada cehennemi yaşattılar, dilerim iki cihanda cehennemi yaşasınlar.” diye konuştu.