Adana'daki kanlı çeyiz kavgasında 3 kişi tutuklandı

Dini nikahla evlenen Velat Aydın ve Bahar K. çiftinin ayrılmasının ardından iki aile arasında, çeyizin geri alınması sırasında çıkan kavgada, 4 kişi silahla yaralandı. Biri damat, 3 kişi tutuklandı.

25 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde yaklaşık 8 ay önce dini nikahla evlenen Velat Aydın ile Bahar K., zamanla anlaşmazlık yaşayınca ayrıldı.

Bunun üzerine Bahar K.’nin ailesi, Velat Aydın’ın babasının evine giderek gelinin çeyizini geri istedi.

Çeyiz paylaşımı yapıldıktan sonra iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, kız tarafından Ferhat K. (18), Ferhat A. (21), Şehmuz K. (31) ve Engin A. (19) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 boş kovan ile 2 tüfek kartuşu buldu.

"SADECE DAMADI SUÇLADILAR"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Velat Aydın, Hikmet Aydın, Mehmet Bilgiç ve H.A.'yı yakaladı.

Emniyette ifade veren şüpheliler, çeyiz almaya gelen kız tarafının, ayrılığın sebebi olarak sadece Velat Aydın’ı suçladıklarını, bu yüzden kavga çıktığını, kendilerini savunmak için de silah kullandıklarını söyledi.

DAMATLA BİRLİKTE 2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Velat Aydın, Hikmet Aydın ve Mehmet Bilgiç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













