Tek odalı bir evde maddi imkansızlıklar içinde yaşayan Lütfiye-Saraç Besler çiftinin 18 yaşındaki kızları, ailesinin ekonomik durumundan utanmasından dolayı evi terk etti.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde yaşayan ve 18 yıllık evli olan Lütfiye (42)- Faraç Besler (53) çifti, zor bir hayat yaşıyor.

Gündelik işlerde çalışan Faraç Besler, geçen sene kalp rahatsızlığı nedeniyle işe gidemez duruma geldi. Faraç Besler’in rahatsızlığı gün geçtikçe daha da ilerledi ve geçen şubat ayında kalp ameliyatı oldu.

KIZLARI EVİ TERK ETTİ

Babalarından kalma tek odalı evde yaşayan ailenin 18 yaşındaki kızlarıysa maddi imkansızlıklar nedeniyle evi terk etti ve üvey abisinin yanında kalmaya başladı. Yaşam mücadelesi veren aile şimdi bir an önce kızlarının geri eve dönmesini istiyor.

"BEN BURADA KALAMAM DEYİP GİTTİ"

Anne Lütfiye Besler, eşiyle her gün tartıştıklarını, kızının da bir an önce geri yanına gelmesini istediğini belirterek, “Durumumuz, evimiz çok kötü. Yıkanacak bir banyomuz bile yok. O nedenle kızım bile yanımda kalmıyor. Maddi geçimsizlik nedeniyle eşimle her gün tartışıyoruz. Evin her tarafı rutubet. Ben kızımızın yanımızda kalmasını istiyorum. Çaresizlikten burada tek kalmayı istemiyorum. Kızım her şeyden bıktı. Ben burada kalmak istemiyorum deyip gitti.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adanalı çift evi terk eden kızlarına kavuşmayı bekliyor

"BİZDEN UTANIYOR"

Baba Faraç Besler ise hayırseverlerden yardım istediğini söyleyerek, “Benim kızım burada kalmıyor. Tek odada 3 kişi olmuyor. Kızım kendi odası olmadığını için bu evde kalmadı. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Kızımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Kızımız bizden utanıyor.” dedi.