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    Adanalı kaptan açık denizde hayatını kaybetti

    Brezilya'ya seyir halindeki DS Sofie Bulker gemisinin Adanalı 2'nci kaptanı, merdivende dengesini kaybedip, düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Bulat’ın cenazesi Pozantı ilçesine gönderilecek.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 07:53
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    Adanalı kaptan açık denizde hayatını kaybetti

    Kongo'dan Brezilya'ya yola çıkan DS Sofie Bulker gemisinin Adanalı 2'nci kaptanı 30 yaşındaki Erdem Bulat, Atlas Okyanusu açıklarında temizlik kontrolü için ambara gitmek istedi.

    Ambara indiği sırada dengesini kaybeden Bulat, 8 metrelik merdivenden boşluğa düştü.

    HAFTA SONU CENAZESİ GÖNDERİLDİ

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bulat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Bulat'ın cenazesinin hafta sonu Pozantı ilçesindeki ailesine teslim edileceği öğrenildi.

    Adanalı kaptan açık denizde hayatını kaybetti #1

    Adanalı kaptan açık denizde hayatını kaybetti #2

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