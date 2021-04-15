- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adanalı kaptan açık denizde hayatını kaybetti
Adanalı kaptan açık denizde hayatını kaybetti
Brezilya'ya seyir halindeki DS Sofie Bulker gemisinin Adanalı 2'nci kaptanı, merdivende dengesini kaybedip, düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Bulat’ın cenazesi Pozantı ilçesine gönderilecek.
- DHA
- 15.04.2021 - 07:41
- Güncelleme : 15.04.2021 - 07:53
Kongo'dan Brezilya'ya yola çıkan DS Sofie Bulker gemisinin Adanalı 2'nci kaptanı 30 yaşındaki Erdem Bulat, Atlas Okyanusu açıklarında temizlik kontrolü için ambara gitmek istedi.
Ambara indiği sırada dengesini kaybeden Bulat, 8 metrelik merdivenden boşluğa düştü.
HAFTA SONU CENAZESİ GÖNDERİLDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bulat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bulat'ın cenazesinin hafta sonu Pozantı ilçesindeki ailesine teslim edileceği öğrenildi.