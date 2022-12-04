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    Adanalıların kahvaltısı: Dalak, böbrek, uykuluk, yürek

    Kahvaltı sofralarının baş tacı olarak bilinen ciğerin yanı sıra Adanalılar uykuluk, böbrek, yürek, dalak gibi sakatatları da sıklıkla tüketmeye başladı.
    • 04.12.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 12:43
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    Adanalıların kahvaltısı: Dalak, böbrek, uykuluk, yürek

    Adana’nın değişmeyen kahvaltı geleneği ciğer…

    Özellikle hafta sonları kahvaltı sofralarını ciğerin yanında dalak, böbrek, yürek ve uykuluk da süslüyor…

    Sabahın erken saatlerinde ocakbaşına gelen Adanalılar, çeşitli sakatatlar ile güne başlıyor.

    “Akşama kadar acıkmıyoruz”

    Kahvaltıda ciğer geleneğinin zenginleşerek devam ettiğini belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi Başkanı Bilal Serttaş, "Son yıllarda dalak, böbrek, yürek ve uykuluk da ön plana çıktı. Bu ürünler artık sofraların vazgeçilmezi oldu. Bunları yiyerek kahvaltı yaptığımızda akşama kadar acıkmıyoruz. Özellikle ciğerin sağlığa faydalı olduğunu da biliyoruz." dedi.

    Adanalıların kahvaltısı: Dalak, böbrek, uykuluk, yürek VİDEO

    “Turistler de bu kültürü benimsedi”

    DHA’nın haberine göre; her sabah erken saatlerde mangalı yakıp ciğer servisine başladığını anlatan Mahmut Özçiftçi ise Adanalıların yanı sıra turistlerin de bu kültürü benimsediğini belirterek, “Müşterilerin talebi doğrultusunda ciğer dışında dalak, böbrek, yürek ve uykuluk da servis ediyoruz." dedi.

    Kahvaltıda ciğer yemek için kebapçıya gelen Eda Yıldızoğlu da yıllardan beri aynı alışkanlığı sürdürdüğünü belirtti.

    Adanalıların kahvaltısı: Dalak, böbrek, uykuluk, yürek #1

    Adanalıların kahvaltısı: Dalak, böbrek, uykuluk, yürek #2

    Adanalıların kahvaltısı: Dalak, böbrek, uykuluk, yürek #3

    Adanalıların kahvaltısı: Dalak, böbrek, uykuluk, yürek #4

    Adanalıların kahvaltısı: Dalak, böbrek, uykuluk, yürek #5

    Adanalıların kahvaltısı: Dalak, böbrek, uykuluk, yürek #6


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