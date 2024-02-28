Adıyaman'da 3 akrabasını öldüren şüpheli mağarada yakalandı

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Adıyaman'da korkunç olay...
Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu köyünde Kasım Avcı; tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının oğlu olan 9 yaşlarındaki Mustafa Avcı’yı silahla vurarak öldürdü
Ekipler çalışma başlattı
3 kişiyi vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Kasım Avcı’nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Mağarada yakalandı
Şahıs, köy yakınlarında bulunan bir mağara içerisinde yakalandı.
Jandarma ekipleri, aynı zamanda 1 adet tabanca ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.
Soruşturma sürüyor
Konuyla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
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