Adıyaman'da 3 akrabasını öldüren şüpheli mağarada yakalandı Samsat ilçesinde eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu bir mağarada yakalandı.

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Adıyaman'da korkunç olay...

Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu köyünde Kasım Avcı; tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının oğlu olan 9 yaşlarındaki Mustafa Avcı’yı silahla vurarak öldürdü

Ekipler çalışma başlattı

3 kişiyi vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Kasım Avcı’nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Mağarada yakalandı

Şahıs, köy yakınlarında bulunan bir mağara içerisinde yakalandı.

Jandarma ekipleri, aynı zamanda 1 adet tabanca ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.

Soruşturma sürüyor

Konuyla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.