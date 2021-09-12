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Adıyaman'da 3 ton tütün kül oldu

Adıyaman'da 3 ton tütün kül oldu

Kurumaya bırakılan yaklaşık 3 ton tütün henüz bilinmeyen bir nedenle alevlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangından geriye küller kaldı.