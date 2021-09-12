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- Adıyaman'da 3 ton tütün kül oldu
Adıyaman'da 3 ton tütün kül oldu
Kurumaya bırakılan yaklaşık 3 ton tütün henüz bilinmeyen bir nedenle alevlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangından geriye küller kaldı.
- İHA
- 12.09.2021 - 12:45
- Güncelleme : 12.09.2021 - 13:29
Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık Köyünde Nevzat Bakır’a, ait yaklaşık 3 ton tütün henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev alarak yandı.
Durumu fark eden köylüler alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
3 TON TÜTÜN YANDI
Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 3 ton tütün yanarak kül oldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.