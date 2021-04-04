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Adıyaman'da 30 bin liralık altın, evden çalındı

Adıyaman'da 30 bin liralık altın, evden çalındı

Kimliği belirsiz kişilerin girdiği evden çalınan 30 bin lira değerindeki altının bulunması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.