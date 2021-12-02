Adıyaman'da adam kendine zarar vermeye çalıştı

Psikolojik sorunları olan şahıs, kesici aletle bileklerini yaraladı.

Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi TOKİ yolu üzerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen G.Ç. (28) isimli şahıs, eline aldığı kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı.

KENDİNE ZARAR VERMEK İSTEDİ

Kolundan ve bileklerinden yaralanan şahsı fark eden vatandaşlar, durumu polis ekipleri ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Ola yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.





