Adıyaman'da ahıra giren kurt, 2 koyunu telef etti Adıyaman’da, ahırda bulunan koyun sürüsüne saldıran kurt, 2 koyunu telef etti. Meydana gelen saldırı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA

Adıyaman'da merkeze bağlı Kuyulu Köyü'nün Altun Mezrası'nda hayvancılıkla uğraşan Hamza Altun ve ailesine ait ahıra kurt girdi.

2 koyunu parçaladığı anlar görüntülendi

Gece geç saatlerde ahıra giren kurt, 2 koyunu parçalayarak telef etti.

Meydana gelen saldırı anları ise ahırdaki güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı. Sabah saatlerinde iki koyunun parçalandığını fark eden Altun Ailesi, güvenlik kameralarını izleyince saldırının bir kurt tarafından yapıldığını fark etti.

"Önce birini boğuyor, sonra diğerine saldırıyor"

Yaşanan olayı anlatan Hamza Altun, şöyle konuştu.

Babam sabah kontrol için gittiğinde fark ediyor. Kurt, yandan içeriye atlayarak önce bir tanesini boğuyor onu bırakıp dışarıya gidip geri geliyor. O anda bir başkasına da saldırıp ağır yaralıyor. Son olarak ise ilk öldürdüğü koyunu parçalayıp, daha sonra oradan ayrılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)