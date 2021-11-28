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- Adıyaman’da, amatör futbol maçında kavga çıktı
Adıyaman’da, amatör futbol maçında kavga çıktı
Sümerevler Futbol Sahası'nda karşı karşıya gelen Özyediyamanspor ile Çınarspor takımlarının futbolcuları arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sona erdi.
- AA & Ensonhaber
- 28.11.2021 - 18:01
Adıyaman'da, Amatör Küme Ligi C Grubu'nda Özyediyamanspor ile Çınarspor, Sümerevler Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Çınarspor'un 3-1 galibiyetiyle sona erdi. Bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı.
Gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Birbirlerine saldıran iki takım futbolcularına polis ekipleri müdahale etti.
Bir süre devam eden gerginlik, ekiplerin müdahalesiyle sona erdi.