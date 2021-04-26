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    Adıyaman'da kadına şiddeti engellemek isterken dayak yedi

    Bir grup şahıs tarafından şiddete maruz kalan kadını korumak isteyen genç, saldırıya uğradı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 08:39
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    Adıyaman'da kadına şiddeti engellemek isterken dayak yedi

    Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bir kadının darbedildiğini fark eden Y.G. isimli kadını kurtarmak istedi.

    ARAYA GİRDİ, DAYAK YEDİ

    Araya giren Y.G., kadına şiddet uygulayan şahıs ile şahsın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Olayı fark eden mahalle sakinleri kısıtlama nedeniyle kaldıkları evlerinden caddeye koştu. Mahalle sakinlerinin geldiğini fark eden kimliği belirsiz şahıslar dövdükleri kadını da araca bindirerek olay yerinden hızla kaçtı.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını cadde ortasında döven ve olaya müdahale etmek isteyen Y.G.'ye saldıran kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da kadına şiddeti engellemek isterken dayak yedi #1

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