Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolu Musa Peygamber Mezarlığı civarında, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Ahmet Aslan (21) yönetimindeki 02 HV 213 plakalı motosiklete çarptıktan sonra durmadan olay yerinden uzaklaştı.

YARALILARA BU KEZ OTOMOBİL ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet Aslan ve arkada oturan Haci Aslan yola savruldu. Yolda daha olayın şokunu yaşarken, Kahta istikametine doğru gelen Ali Erdoğan (66) yönetimindeki Toyota markalı 38 ADK 101 plakalı otomobil, karanlıkta fark etmediği için yaralılara çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ahmet Aslan ve Haci Aslan, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Acil serviste tedaviye alınan sürücü Ahmet Aslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Aslan’ın cesedi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren yaralı Haci Aslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.