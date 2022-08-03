Adıyaman’da kocası tarafından darbedilen kadın yaralandı

Kocası tarafından sokak ortasında kafasına taşla vurulup darbedilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca ise polis tarafından aranıyor.

Adıyaman’ın Yunus Emre Mahallesi hastane kavşağı yakınlarında G.K. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kocası tarafından darbedildi.

Kafasına aldığı taş darbesi sonrası yaralanan ve yere yığılan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Yakınları eşini işaret etti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

G.K.’nın yakınları, kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti.

Kaçan koca aranıyor

Öte yandan, eşine şiddet uygulayarak yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İHA’nın haberine göre konuyla ilgili soruşturma sürüyor.