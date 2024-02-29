Adıyaman'da korkunç olay... Görme engelli babasını damdan attı Adıyaman'da bir şahıs, görme engelli babası ile 12 yaşlarındaki oğlunu damdan aşağıya atıp, yaraladıktan sonra annesini de darbetti.

İHA

Adıyaman'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Adıyaman merkez Musalla Mahallesi 1418 Sokak'taki bir evde Y.G. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı görme engelli babası F.G. ile 12 yaşlarındaki oğlu H.G.'yi, tek katlı evlerinin damından aşağıya attı.

Görme engelli babasını ve oğlunu yaralayan Y.G., hırsını alamadı ve annesini de darbetti.

Durum üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başladı, yaralılar hastanede

Olay yerine gelen polis ekipleri, annesini, babasını ve oğlunu yaralayan Y.G’yi gözaltına aldı.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaralanan F.G., H.G. ve Y.G. isimli 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan 1 adet av tüfeğine de polis ekiplerince el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)