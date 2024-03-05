Adıyaman'da koruma altındaki kızların kavgasında 5 çocuk yaralandı Adıyaman'da sevgi evlerinde kalan ve koruma altında bulunan çocuklar arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde kalan ve koruma altında oldukları öğrenilen bir grup kız çocuğu arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 çocuk yaralandı

Birbirine saldıran çocuklardan 5'i darp ve taş darbeleri sonucunda yaralandı.

Durum üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralı çocuklara müdahale edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuklar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dışarı kaçanlar oldu

Öte yandan kavga esnasında korkup paniğe kapılan bazı çocukların da sevgi evleri bahçesinden dışarı kaçtığı daha sonra polis ekiplerince bulunarak geri getirildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise olaya karışan bazı çocukları ifadelerini almak için polis merkezine götürdü.

Meydana gelen olay sonrasında sevgi evlerine gelen bazı aileler kurum yetkililerine tepki göstererek çocuklarıyla ilgili bilgi almaya çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)