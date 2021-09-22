Adıyaman'da kraliçe mezarlarının tespiti yapıldı

İki bin yıldır gizemini koruyan tarihi yapıyla ilgili yetkililer kolları sıvadı. İki boyutlu yer altı görüntülerinin elde edilmesinin ardından kazı çalışmaları için gün sayılıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Karakuş Tümülüsü'nde (Kadınlar Anıt Mezarı) kraliçelerin mezarları için harekete geçildi.

2 bin yıllık anıt mezarda söz konusu alanla ilgili belirleme çalışmaları tamamlandı.

YER TESPİTİ YAPILDI

Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınarak Karakuş'ta başlanan birinci ve ikinci etap jeoradar ve jeofizik çalışmalarıyla alanın "tomografisi çekilerek" Kommagene Kralı Antiochos'un eşi İsas, kızı Antiokhis ve torunu Aka'ya ait mezarların bulunduğu yer tespit edildi.

2 BİN YILDIR GİZEMİNİ KORUYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Çuhadar, Kommagene Kralı 2. Mithritades (milattan önce 36-21 ) tarafından annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ve Antiokhis'in kızı Aka için yaptırılan, bir nevi kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan tarihi tümülüsün 2 bin yıldır gizemini koruduğunu belirtti.

İKİ BOYUTLU YER ALTI GÖRÜNTÜLERİ

Buradaki tarihi sırları çözmek ve mezarlara ulaşmak için izinleri alarak çalışmalara başladıklarını, jeoradar kullanarak iki boyutlu yer altı görüntülerinin elde edildiğini ifade eden Çuhadar, şunları kaydetti:

"Araştırma alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak vaziyet planında da gösterilen ayrı lokasyonda jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen GPR verilerinden, veri işlem aşamalarından sonra iki boyutlu (2D) yer altı görüntüleri elde edilmiştir.

KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Kommagene Krallığı'nın Kraliçeler Mezarlığı olarak adlandırılan 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü’nde jeoradar ve jeofizik çalışmaları tamamlanmış olup, gelen raporlar doğrultusundan arkeolojik yapı kalıntılarına ulaşılmıştır. 2022 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınacak kazı ve sondaj izinlerinin sonucunda tarihi tümülüste kazı çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir."