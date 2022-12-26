Adıyaman'da, kuduz karantinasına alınan köylerde aşılama başladı

Besni'de kuduz vakasına rastlanınca 6 aylığına karantinaya alınan 3 köyde, aşılama çalışması başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Dikilitaş köyünde Ali Çakmak’ın hastalanan köpeğinin, yapılan incelemede kuduz olduğu tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından köpek ve temaslı olduğu diğer hayvanlar itlaf edildi.

Köyler 6 aylığına karantinaya alındı

Dikilitaş ile komşusu olan Yeniköy ve Zormağara köyleri 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Aşı çalışması başlatıldı

DHA'nın haberine göre; karantinaya alınan 3 köyde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aşılama çalışması başlatıldı.

"Hayvanlarımızı aşılıyoruz ve gözlem altında tutuyoruz"

Ekiplerin yaptığı aşılama çalışmalarını takip eden Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 3 köyde 6 ay süreyle karantina uygulanacağını belirterek, "Kuduz vakası görülmesinin ardından bu bölgedeki 3 köyde karantina ilan ederek hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladık.

Şu anda da bu civardaki köylerimizde hayvanlarımızı aşılıyoruz ve gözlem altında tutuyoruz. Köylerde aşılama ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

Bu arada köylerin girişlerine uyarı tabelaları asıldı.





































