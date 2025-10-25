Adıyaman'da silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kısa sürede yumruklu, tekmeli ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.Y., E.Y., C.Y. darbedilirken olaya müdahale etmeye çalışan K.U. isimli polis memuru da arbede esnasında yaralandı.

DURUMLARI İYİ

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.