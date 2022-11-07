Kahta'da seyir halindeki traktör römorkunun arka kısmına asıldığı sırada atlamak isterken düşen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seyir halinde olan bir traktörün römorkunun arka kısmına asılan 3 küçük çocuk, yürekleri ağza getirdi.

3 çocuk, belirli bir süre römork kapağında asılı bir şekilde devam etti.

Çocuklardan biri römorktan inerken 2 çocuk ise tehlikeli yolculuktan vazgeçmedi.

O anlar kaydedildi

Tehlikeli yolculuğa tepki gösteren bir otomobil sürücüsü, o anları anbean cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Video kaydının yapıldığı esnada römorkta bulunan bir çocuk, inmek istediği esnada dengesini kaybederek yol ortasına düştü.

Adıyaman'da traktör römorkuna asılan çocuk düştü VİDEO



Otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu

İHA'nın haberine göre, yolda yuvarlanan çocuk, kendisini görüntüleyen sürücünün kullandığı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.