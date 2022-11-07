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    Adıyaman'da traktör römorkuna asılan çocuk düştü

    Kahta'da seyir halindeki traktör römorkunun arka kısmına asıldığı sırada atlamak isterken düşen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • 07.11.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 15:56
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    Adıyaman'da traktör römorkuna asılan çocuk düştü

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seyir halinde olan bir traktörün römorkunun arka kısmına asılan 3 küçük çocuk, yürekleri ağza getirdi.

    3 çocuk, belirli bir süre römork kapağında asılı bir şekilde devam etti.

    Çocuklardan biri römorktan inerken 2 çocuk ise tehlikeli yolculuktan vazgeçmedi.

    O anlar kaydedildi

    Tehlikeli yolculuğa tepki gösteren bir otomobil sürücüsü, o anları anbean cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

    Video kaydının yapıldığı esnada römorkta bulunan bir çocuk, inmek istediği esnada dengesini kaybederek yol ortasına düştü.

    Adıyaman'da traktör römorkuna asılan çocuk düştü VİDEO

    Otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu

    İHA'nın haberine göre, yolda yuvarlanan çocuk, kendisini görüntüleyen sürücünün kullandığı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Adıyaman da traktör römorkuna asılan çocuk düştü #1

    Adıyaman da traktör römorkuna asılan çocuk düştü #2

    Adıyaman da traktör römorkuna asılan çocuk düştü #3


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