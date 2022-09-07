Şeref Akın’a ait kümesten alınan ve büyüklüğü ile dikkat çeken yumurtanın içinden, bir kabuklu yumurta daha çıktı.

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde, Şeref Akın’ın kümesinde bulunan tavuklardan birisi diğer yumurtaların yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir yumurta çıkardı.

Kahvaltıda pişirmek için kümese yumurta almaya giden Azra Akın, büyük yumurtayı alarak annesine götürdü.

İHA’nın haberine göre; yumurta kırıldığında içerisinden kabuklu başka bir yumurta çıktı. Azra Akın, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İçeriden çıkan yumurtanın ise normal olduğu görüldü.

Adıyaman’da, yumurtanın içinden kabuklu yumurta çıktı VİDEO



“Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedik”

Şeref Akın’ın yeğeni Azra Akın, “Sabah kümesten tavukların yumurtalarını almak istediğimde büyük bir yumurta gördüm. Annem yumurtayı kırdığında enteresan bir şekilde içinden bir tane daha yumurta çıktı. Bende bunu görünce çok şaşırdım. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedik.” diye konuştu.